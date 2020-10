Ollongren: ’Effecten coronamaatregelen volgende week te zien’

„We hopen volgende week de effecten te zien door de ombuiging van de opwaartse trend”, vertelde Ollongren over het oplaaiende virus. Ze noemt het pakket maatregelen van het kabinet ’iets lichter en gerichter dan in het voorjaar’.

De vicepremier ging ook in op het onbegrip over mondkapjes, naar aanleiding van het plotselinge ’dringende advies’ om ze in de publieke binnenruimte toch te dragen. Dat terwijl het kabinet het dragen van mondkapjes eerder nog ’schijnveiligheid’ noemde. „Voortschrijdend inzicht komt natuurlijk bij ons ook voor”, zei Ollongren. Dat zou gekomen zijn na intern beraad en kritiek vanuit de Tweede Kamer.

De D66-minister zei goed te snappen dat er veel vragen zijn over het veranderde standpunt van het kabinet. „Maar we zitten in een situatie met oplopende risico’s.” Ze noemt het ’een aanvulling op de gedragsregels’. Toch denkt de bewindsvrouw niet dat de steeds veranderende adviezen voor verwarring zorgen. „Ik denk dat mensen heel goed begrijpen wanneer ze een mondkapje op moeten en wanneer niet.”

De vicepremier gaf toe af te wijken van het standpunt van de medische experts van het OMT, dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus. „Het OMT is heel erg leidend als het gaat om onze gezondheid en de ontwikkeling van de pandemie. We vertrouwen Van Dissel absoluut, maar een enkele keer neemt de politiek een ander besluit.” Ollongren zei dat de verantwoordelijkheid van het kabinet verder reikt dan wetenschappelijke bespiegelingen.