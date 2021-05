Mega-feesten op ‘de dag dat het weer mag’

De Jeugd van Tegenwoordig staat ook in de startblokken. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Op de dag dat we vaarwel mogen zeggen tegen alle coronamaatregelen voor evenementen, organiseren Heineken, ID&T en MOJO een concertshow in de AFAS Live en aansluitend een dancefeest in de Ziggo Dome.