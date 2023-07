Bekeurd stel komt met opmerkelijke verklaring: ’We kwamen hier een nummertje maken’

Op het bedrijventerrein kwamen een man en een vrouw samen uit het pand gelopen. Ze hadden verder niets bij zich. Ook bleek er niets kapot te zijn. Wat ze daar in het donker dan aan het bekokstoven waren? „We kwamen hier een nummertje maken”, luidde de verklaring. Maar die woorden klonken ’nou niet heel erg geloofwaardig’, schrijft een agent van de politie Heuvelland op Instagram. „Het zijn in elk geval weer twee namen in onze geheugens die aandacht verdienen.”

De twee hebben beiden een proces-verbaal met een boete van 109 euro gekregen voor het overtreden van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht: verboden toegang voor onbevoegden.