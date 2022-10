Europa moet nu samen gas inkopen, vinden Nederland en Duitsland

Volgens Nederland en Duitsland moeten energiebedrijven en grootverbruikers van gas in het proces worden betrokken en daar „een leidende rol” in krijgen. Ze kijken ook vooruit naar de Europese gasvoorraden voor volgend jaar en voor 2024. Het vullen van gasopslagen moet in het vervolg eerder beginnen dan dit jaar gebeurde, zeggen ze, want als iedereen tegelijk in korte tijd zijn opslag vult drijft dat de prijs enorm op. De opslagcapaciteit in Europa moet ook worden uitgebreid en Europa moet „intensiever onderhandelen” met betrouwbare leveranciers van gas, vooral het vloeibaar gemaakte LNG. Daarmee worden bijvoorbeeld Noorwegen, Algerije en de Verenigde Staten bedoeld.

De Europese ministers van energie, onder wie Rob Jetten, zijn in Praag bijeen om te praten over oplossingen voor de al maanden durende energiecrisis in Europa als gevolg van de Russische inval in Oekraïne.

„In het intense debat van de afgelopen dagen werd het heel duidelijk: er is niet één simpele oplossing voor het probleem”, zo staat in de Nederlands-Duitse inbreng voor de besprekingen.