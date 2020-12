Wereld kijkt angstvallig toe: brengt Britse coronamutatie ons terug bij af?

Londen - De schrik zit er goed in, nu een zichzelf sneller verspreidende variant van het coronavirus ervoor zorgt dat de Engelsen de maatregelen rond Kerstmis aanscherpen. En dat terwijl het Verenigd Koninkrijk juist begonnen was met vaccineren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is al gewaarschuwd. Ook in Nederland is de mutatie waarschijnlijk vastgesteld. Wat betekent deze ontwikkeling? Dreigen we terug bij af te raken?