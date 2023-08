Man opgepakt voor betrokkenheid bij dood man in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft donderdagavond een 57-jarige Nijmegenaar opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man van 60 jaar. Dat meldt de politie vrijdag. De 60-jarige man werd dinsdag dood in zijn woning aan de Dr. Jan Berendsstraat in de wijk Bottendaal in Nijmegen gevonden.

