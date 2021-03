Aarde ontsnapt aan botsing met asteroïde Apophis

Een computeranimatie van de asteroïde Apophis, die afgelopen nacht langs de aarde scheerde. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een pindavormig ruimteblok ter grootte van de Eiffeltoren scheerde afgelopen nacht langs de aarde. Het gaat om de asteroïde Apophis, vernoemd naar een Egyptische onheilsgod. Eerder was er angst dat het blok rots, ijzer en nikkel onze planeet over acht jaar vol zou kunnen raken. Dat zou gebeuren op een vrijdag de dertiende in 2029.