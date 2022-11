'Alsof Oranje nog geen minuut in dit systeem heeft gespeeld'

Weer een nieuwe voetbalpodcast Kick-off met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Kamran Ullah.Natuurlijk gaat het over de weergaloze Nederlandse voetbalweek in Europa. Ajax, Feyenoord en AZ zitten stevig in het Europese zadel en ook Vitesse en PSV kunnen nog overwinteren in Europa. Één van de Ajax-uitblinkers was Noussair Mazraoui. Volgens Verweij doet Ajax nog steeds pogingen om het contract van de verdediger te verlengen. Ook gaat hij in op de huidige vorm van Mazraoui: “Als er al 20 miljoen betaald wordt voor Sergino Dest dan ben ik heel benieuwd voor hoeveel Mazroui weg kan gaan.”Ook bespreken de heren de selectie van het Nederlands elftal voor de cruciale duels in de WK-kwalificatie. Wat vooral opvalt is dat Remko Pasveer uit de gratie is bij Oranje ondanks zijn geweldige vorm bij Ajax. “Pasveer maakt op dit moment het verschil bij Ajax op het allerhoogste niveau, iets wat Drommel op dit moment nog niet heeft laten zien,” aldus Driessen.Tot slot gaan de heren in op de opvallende uitspraken van Wesley Sneijder over de trainersopleiding van de KVNB en de heren blikken vooruit op het aanstaande Eredivisieweekeinde.

