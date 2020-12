Vrijgelaten jongens komen aan bij familie in Nigeria

Familieleden lieten in interviews al weten enorm verheugd en opgelucht te zijn dat hun kinderen weer veilig terugkomen. Op videobeelden is te zien dat de jongens aankomen bij overheidsgebouwen in Katsina.

Losgeld

In het noordwesten van Nigeria worden vaak kinderen ontvoerd door criminelen of jihadisten om zo losgeld te krijgen. Berucht was de ontvoering van 276 schoolmeisjes door Boko Haram in april 2014. Veel van hen zaten jarenlang gevangen en nog steeds zijn niet alle meisjes teruggevonden.