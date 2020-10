Iran bouwt weer aan ondergrondse nucleaire fabriek

Dat blijkt uit satelliet foto’s die zijn vrijgegeven door het nucleaire agentschap van de VN, zo schrijft de Guardian.

Afgelopen zomer was er een explosie en een grote brand in de kerncentrale van Natanz. Volgens Iran was dat sabotage.

Sinds augustus is vanuit de lucht te zien dat de Iraniërs een nieuwe weg richting het complex aan het aanleggen zijn. Onderzoekers vermoeden dat er een nieuwe tunnel in de berg wordt aangelegd richting een ondergrondse fabriek.

Iran heeft altijd gezegd dat Natanz weer zou worden opgebouwd na de brand.

Het complex in Natanz is een van de belangrijkste Iraanse centrales voor uraniumverrijking. Met verrijkt uranium bestaat de kans dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt. Het land heeft altijd ontkend zijn kernprogramma te gebruiken voor militaire doeleinden.