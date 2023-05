Docent bevrijdt tijdens schoolkamp zeehond van visnet : ’Onvergetelijke ervaring voor de klas’

De leraar bleek toevallig ervaring te hebben met het omgaan met wilde dieren. De leraar werkt in Australië samen met de bekende dierenkenner Steve Irwin. Hij wist dat zeehonden gevaarlijk zijn en ging heel voorzichtig te werk. Mede doordat de zeehond zelf ook flink bewoog, kwam het dier uiteindelijk los van het net.

Voor de leerlingen was het een onvergetelijke ervaring. Ze werden tijdens de reddingsactie door een andere docent wel op veilige afstand gehouden, want zeehonden kunnen gevaarlijke bijtwonden veroorzaken.

’Niet zelf proberen’

Ecomare is blij met de goede afloop, maar waarschuwt wel dat het niet verstandig is om zelf te proberen een zeehond te redden. „Als de docent niet zoveel ervaring had gehad, had het ook verkeerd kunnen aflopen. Voor de zeehond, maar met name voor de redder”, zegt Marion Barth, zakelijk directeur van Ecomare.

„Zeehonden zijn de grootste roofdieren die we in Nederland hebben en hebben een bijbehorend sterk gebit. Door de bacteriën in het gebit geven zeehondenbeten heftige ontstekingen die altijd met speciale antibiotica behandeld moeten worden. Bel dus altijd een zeehondenopvangcentrum als je een zeehond in nood tegenkomt.”