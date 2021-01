Vluchtende jongeren alsnog gepakt na botsing andere auto: lachgas gevonden

Agenten wilden een zwarte Volkswagen controleren in Eindhoven, maar de jonge bestuurder ging er plankgas vandoor. Met succes, want de politie werd afgeschud. Niet veel later stuitten de agenten echter op een ongeluk op de Juliana de Lannoylaan in Waalre. Het bleek te gaan om het gezochte voertuig.

De bestuurder was achter op een Peugeot gereden. Dat laatste voertuig vloog meters ver een weiland in. De vluchtauto kwam tegen een boom tot stilstand. Wonderbaarlijk genoeg concludeerde de opgeroepen ambulancedienst dat er niemand gewond was geraakt.

In de auto werden lachgastanks gevonden. Ⓒ Rico Vogels MaRicMedia

Lachgasballonnen

Op beelden is te zien dat er lachgascilinders en ballonnen in de Volkswagen lagen. Er zouden drie jongeren in de auto hebben gezeten. De bestuurder moest ter plaatse zijn rijbewijs inleveren. Hij mag zich nog voor de rechter gaan verantwoorden.

