Niet één, maar twee verkenners voor formatie

Uit de rondgang van de verkenners moet een advies voortkomen aan de Tweede Kamer, waarna een debat volgt over de verkiezingsuitslag. Dat debat is met de nieuwe Kamer, die woensdag 31 maart wordt geïnstalleerd, een week na de verkiezingen.

Sinds 2012 ligt de regie van de kabinetsformatie bij de Tweede Kamer in plaats van bij de Koning. De verkenner wordt later op de donderdag door Arib ontvangen in de Stadhouderskamer.

Tot nu toe werd er van uit gegaan dat de VVD als grootste partij de verkenner zou leveren. In D66-kring valt te horen dat het verstandig zou zijn voor een succesvolle formatie als Rutte ook de partij van Sigrid Kaag nadrukkelijk betrekt. Het aanwijzen van twee verkenners zou daar een eerste stap toe zijn. In de bijeenkomst met de lijsttrekkers moet daar nog wel een knoop over worden doorgehakt.