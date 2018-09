Overvaller rijdt weg in auto medewerker

De overvaller is in een lichtgrijze Peugeot 306 gevlucht in de richting van Goor. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1.80m lang. Hij droeg grijze kleding, een muts en had zijn gezicht bedekt.

De politie heeft het tankstation afgezet om onderzoek te kunnen doen. Er raakte niemand gewond bij de overval.