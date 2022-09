Suriname boos op producenten Netflix-serie: ’We zijn geen narcostaat!’

De Zuid-Koreaanse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, die ook verantwoordelijk is voor het diplomatieke contact met Suriname, schreef in een verklaring: „We veronderstellen dat Koreaanse burgers in Suriname enorm bezorgd zijn, nu de serie Narco-Saints wordt uitgezonden. Uw veiligheid is onze grootste zorg en daarom zal de ambassade er alles aan doen om uw veiligheid te garanderen.”

De Zuid-Koreaanse verklaring werd uitgegeven nadat de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin de mogelijke juridische stappen aankondigde op de website van de Surinaamse overheid. Ramdin schreef: „Of de praktijken die in de documentaire worden gebracht waar of niet waar zijn, het gaat om het creëren van een negatieve perceptie. De hele wereld ziet deze dingen, dus dit is niet goed en daar gaan we wel strak aandacht aan besteden.”

Volgens Ramdin is het imago van Suriname in de afgelopen jaren „danig verbeterd”, maar het is volgens de minister een probleem dat zijn land aan het getroebleerde verleden wordt herinnerd.

’Ware leugen’

Narco-Saints gaat over een man die met gevaar voor eigen leven een Zuid-Koreaanse drugsbaas probeert te vangen in Suriname. De serie, die in Zuid-Korea overigens ’Suriname’ heet, zou losjes zijn gebaseerd op feiten die zich twintig jaar geleden hebben voorgedaan. Of zoals het in de trailer wordt geformuleerd: „Gebaseerd op een ware leugen.”

Netflix en de producenten van de serie hebben nog niet gereageerd op de Surinaamse aantijgingen.