Minister Adema al veel eerder op de vingers getikt door Brussel over mestbeleid

Per brief dreigde de Europese Commissie om de voor boeren lucratieve uitzonderingsregel op het uitrijden van mest in te trekken als Nederland zich niet aan de afspraken zou houden. Adema hield boeren desondanks onterecht weken in de waan dat ze voor nieuwe milieuvoorwaarden een overgangsperiode van een jaar krijgen. Saillant detail: een dag na het verschijnen van de brief verklaarde de minister in de Tweede Kamer geen zorgen te hebben over zijn plan om nog een jaar af te wijken van Brusselse voorwaarden. Afgelopen vrijdag moest hij alsnog inbinden.

Het ministerie van Landbouw laat in een reactie weten dat Adema de brief, die op 19 december is ontvangen, niet had gelezen voor een debat op 20 december over het mestbeleid. „. De minister ging tijdens het debat wel uit van vervolggesprekken met de Europese Commissie over deze kwestie, vandaar zijn uitspraken. Hij dacht op dat moment met een inhoudelijke uitleg de Commissie nog te kunnen overtuigen waarom een aantal maatregelen later in zouden gaan, vandaar dat hij toen aangaf geen grote zorgen te hebben.

’Bijzonder zorgwekkend’

In de bewuste brief, in handen van De Telegraaf, schenkt Brussel klare wijn. Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu) laat bijvoorbeeld weten het ’bijzonder zorgwekkend’ te vinden dat Den Haag zijn besluit negeert en hij vraagt Nederland om te garanderen dat alle maatregelen ’volledig en tijdig’ worden uitgevoerd.

De strenge milieuvoorwaarden boeren gaan nu alsnog in op 1 maart in, terwijl dit al op 1 januari had moeten gebeuren. Brussel laat weten dat Nederland tot die tijd geen uitzondering krijgt op het mestbeleid.