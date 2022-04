Oudste mens ter wereld overleden op 119-jarige leeftijd

In 2019 werd Tanaka officieel de oudste mens ter wereld volgens Guinness World Records. Ze noemde dat toen het mooiste moment uit haar leven. Ze zou eigenlijk de olympische fakkel dragen voor de Spelen van Tokio, maar door het coronavirus kon dat niet doorgaan.

Volgens een leidinggevende in het verzorgingshuis speelde Tanaka graag bordspelletjes, dronk ze frisdrank en at ze chocola. "Haar favoriete spel was Othello, waar ze heel goed in was geworden. Vaak versloeg ze iedereen in het verzorgingshuis", heeft Guinness laten weten in een reactie.

Gouverneur Seitaro Hattori zei verdrietig te zijn door het overlijden van Tanaka. "Ik zag ernaar uit om haar dit jaar te zien en samen chocola te eten en frisdrank te drinken."

Tanaka kreeg vier kinderen en adopteerde een vijfde. Ze trouwde in 1922.

Japan heeft de meest vergrijsde bevolking ter wereld. Meer dan 28 procent van de Japanners is 65 jaar of ouder.

De oudste mens ooit van wie de leeftijd was vastgesteld door Guinness was de Française Jeanne Louise Calment, die in 1997 op 122-jarige leeftijd overleed.