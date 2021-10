Ambtenaar Culemborg verdacht van oplichting en omkoping

Aanleiding voor het onderzoek is ’informatie dat er bij de gemeenten valse facturen werden ingediend en ook zijn uitbetaald’, meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht. Dat gebeurde eerst bij de gemeente Tiel, en later ook bij de gemeente Culemborg. „De ambtenaar zou hierbij betrokken zijn en hier mogelijk ook van geprofiteerd hebben.”

Onderzoek moet uitwijzen hoeveel geld er precies mee gemoeid is. Donderdag is er ook beslag gelegd op een auto, woning en bankrekeningen. De betrokken ambtenaar is niet aangehouden, maar zal op een later tijdstip worden verhoord. De verdachte betreft een man, maar meer details maakt het OM over zijn identiteit voorlopig niet bekend.