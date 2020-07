Leerling electricien met één arm: lastig stopcontact te schroeven

Raadslid Janice Roopram wil het naadje van de kous weten. Ⓒ jos van LEEUWEN

DEN HAAG - Er is sprake van mismanagement binnen de Energie Academie in Den Haag, een technische vakschool die speciaal is opgezet om bijstandsgerechtigden en kwetsbare jongeren aan scholing en uiteindelijk een baan te helpen. „Veel instromers spreken geen woord Nederlands, ook kwam er een persoon met één arm: lastig om dan een stopcontact vast te schroeven.”