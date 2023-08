Struik in Loosdrechtse Plassen verkocht voor 37.500 euro: ’Je kunt er niks mee’

Het ziet er een tikkeltje vreemd uit: een struik midden in het water van Loosdrecht is verkocht voor 37.500 euro op Funda. Wat kun je daar eigenlijk mee? „Helemaal niks”, reageert de verkoopmakelaar. „Je kunt een foto maken en tegen vrienden zeggen: ’Dit is mijn bosje’.”

Het struikje gefotografeerd vanuit een andere hoek. ,,Het is wat de gek ervoor geeft, en in dit geval: wat de gek in zijn portemonnee heeft zitten”, aldus de makelaar. Ⓒ Veerman Makelaars