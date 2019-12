Boeren en bouwers de weg op

Bouwers zouden grensovergangen willen blokkeren. Dat blijkt uit oproepen in onderlinge groepen op sociale media. De precieze locaties voor de acties zijn onbekend. Zeker is wel dat de stichting Bouw in Verzet zeven verzamelplaatsen heeft aangekondigd: Alkmaar, Berkel en Rodenrijs, Tilburg, Born, Helmond, Assen en Apeldoorn.

,,Strijders, pak je trekker met spandoek en houd het netjes”, luidt de oproep in een groepsapp waarin Friese boeren aankondigen in kleine groepjes langzaam te rijden over de A7 en A32. Waarschijnlijk krijgt het verkeer in veel meer provincies te maken met acties op snelwegen en provinciale wegen.

Anders dan tijdens actiedagen in oktober staan de agrariërs niet alleen. De boeren krijgen niet alleen hulp uit de bouw- en transportsector, maar ook groepjes Duitse en Belgische boeren willen zich aansluiten bij het protest.

Gisteravond hielden boeren al een spontane actie met trekkers rond het Binnenhof in Den Haag. Een tot in de puntjes voorbereide 'verrassingsaanval', klonk het in de agrarische sector.

Inmiddels zijn er al boeren en bouwers op de weg naar hun verzamelpunten, zoals deze stoet naar Born rijdt. Ⓒ Nick Korsten

De rechter heeft verboden dat boeren distributiecentra voor supermarkten blokkeren. Dat besluit volgde gisteren op het kort geding dat supermarktkoepel CBL tegen de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) had aangespannen. Er volgen hoge geldboetes als zulke blokkade er toch komen. Niettemin lijkt de actiebereidheid groot.

Gisteravond lekte ook uit dat er een deal is tussen het kabinet en het Landbouwcollectief om tot een oplossing in de stikstofcrisis te komen. Maar dat is niet genoeg om de acties vandaag te staken. De deal zal vanmorgen officieel bekend worden gemaakt.

Volgens actiegroep FDF is er echter nog geen sprake van een uitgewerkt akkoord. Actieboeren willen daarom nog steeds hun punt maken.