LIVE: grote hinder op wegen en in steden

De voertuigen, opgetuigd met protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen, staan opgesteld in de berm van het Malieveld ter hoogte van het provinciehuis van Zuid-Holland. Het protest verloopt rustig. Om te voorkomen dat actievoerders naar het stadscentrum gaan, is het Korte Voorhout afgezet voor het verkeer. PVV-leider Geert Wilders brengt een bezoek aan de boeren. Wilders deelde oliebollen uit aan boeren en bouwers.

Mediapark

Rondom het Mediapark in Hilversum is een grote actie bezig. De hele stad staat muurvast vanwege honderden trekkers die de hoofdingang van het Mediapark hebben geblokkeerd. Er zijn vlaggen, harde muziek en de bekende borden als ‘geen boer, geen voer’.

Burgemeester Pieter Broertjes van de mediastad riep automobilisten op niet meer naar Hilversum te komen. "Je kunt de stad absoluut niet meer bereiken", zei Broertjes. De burgemeester was niet vooraf geïnformeerd over de actie, maar zegt dat de sfeer goed is.

Boeren op het Mediapark. Ⓒ ANP

De boeren eisen zendtijd op televisie zodat ze "het hele echte verhaal kunnen vertellen zodat iedereen in Nederland dat kan horen", aldus een boer ter plekke. Maar de zendtijd wordt ze geweigerd door de NOS. Volgens een aanwezige boer "trekken jullie volledig naar links".

’Publieksvriendelijk’

Het is onduidelijk hoelang de boeren van plan zijn in Hilversum te blijven. Boer Marc uit de omgeving van Barneveld zegt dat ‘publieksvriendelijkheid het belangrijkste is’. ,,We willen een signaal maken en zijn voor de lunch weer weg.” Een andere boer, die uren onderweg is geweest vanuit Nijkerk, is stelliger. ,,We blijven heel de dag en als het moet langer.”

Voor Frits Korrel uit Wilnis is ‘de maat vol’. De boer én grondwerker is met een enorme shovel naar het Mediapark komen rijden en staat helemaal vooraan. ,,Het moet allemaal veel sneller”, vindt de 56-jarige actievoerder. ,,Dan hebben ze nu besloten om honderd te gaan rijden zodat wij aan het werk kunnen blijven. Maar wanneer gebeurt dat? In maart. Je kan toch meteen de matrixborden aanpassen?” Als het aan Korrel ligt, wordt het ‘oorlog’. ,,Misschien wat overdreven, maar er moet echt wat veranderen.”

Eindhoven

In Eindhoven worden tractoren weggehaald van het Stadhuisplein. Volgens de gemeente wordt dat gedaan in verband met druk op de onderliggende parkeerkelder. De boeren moeten hun protest op een andere locatie voortzetten.

Tata Steel

Ook bij Tata Steel in IJmuiden staan boeren met hun trekkers. De politie is eveneens aanwezig. Die zegt dat er van een blokkade geen sprake is. "Alles gaat in goed overleg met het bedrijf." Agenten zijn er om een en ander in goede banen te leiden. Zonder grote problemen zijn de boeren rond 12.15 uur weer vertrokken. De protestactie verliep volgens Tata Steel rustig. Boeren kregen koffie en koekjes aangeboden.

A9 afgesloten, boetes 380 euro

De politie heeft een tijdlang een deel van de A9 afgesloten. Even voor 10.00 uur liet de politie weten dat de boeren de snelweg af waren en de weg weer vrij was voor verkeer. Met de afsluiting wilde de politie voorkomen dat boeren de Wijkertunnel intrekken en een verkeerschaos veroorzaken.

Drie boeren hebben een boete gekregen in Noord-Holland. In Brabant zijn er 21 op de bon geslingerd, meldt de politie. Op de A59 bij Rosmalen zijn vijf bestuurders van tractoren van de snelweg gehaald en bekeurd. Ze krijgen een boete van 380 euro.

Middelburg

Ook de gemeente Middelburg raadt iedereen af om met de auto naar het centrum te komen. Daar worden 70 tot 100 trekkers verwacht. "Mocht u de stad vandaag uit moeten, houd dan rekening met ernstige vertraging", meldt de gemeente. Ook de politie van Gouda meldt dat de binnenstad moeilijk bereikbaar is voor hulpdiensten.

Boeren verzamelen zich bij het TT-circuit in Assen. Ⓒ Persbureau Meter

Barbecue op de A1

Op de A1 bij De Lutte (Overijssel) zijn honderden bouwers en boeren aan het barbecueën. Ze blokkeren beide kanten van de snelweg. Bij de barbecue-actie is actiegroep Bouw in Verzet betrokken. Zo'n vijfhonderd mensen doen mee aan de actie. De weg is afgesloten. De boeren zijn inmiddels vertrokken en de weg gaat weer open.

Jelco Beijer van Bouw in Verzet: „We blijven zo lang als nodig is.” Hij zegt dat het kabinet 72 uur krijgt om het oude beleid voor de PFAS terug te draaien. „Het moet niet zo zijn dat boeren de vergunning in moeten leveren, zodat de bouwers vergunning krijgen om te bouwen. Het moet net zo worden als voorheen, met dezelfde regels.”

Niet alleen op de A1 bij De Lutte hebben bouwers en boeren de barbecue aangestoken. Op sociale media is te zien dat ook op de A28 bij Hoogeveen (Drenthe) hamburgers worden gebakken en ook bij de Amercentrale in Geertruidenberg (Noord-Brabant) hebben boeren de barbecue aangestoken.

Provinciehuis

Honderden Nederlandse en Duitse boeren staan bij het Gelderse Provinciehuis in Arnhem. Zij willen een gesprek met de provincie over het stikstofbeleid.

De Markt voor het Provinciehuis staat vol. Andere parkeerplaatsen in de buurt zijn vrijgemaakt om trekkers te parkeren. Hoeveel actievoerders er in totaal naar Arnhem willen komen is onduidelijk. Rond het Provinciehuis staan Nederlandse en Duitse politiemensen.

Ook op de A2 bij Beesd steken boeren de barbecue aan. Ⓒ Koen Laureij

De gemeente Arnhem adviseert bezoekers om het centrum van de stad te mijden vanwege de actie. Het verkeer in en rond Arnhem heeft grote hinder van de tractoren op de weg.

Het Provinciehuis is woensdagmorgen op advies van de politie afgesloten. Commissaris van de Koning John Berends wil wel buiten met de actievoerders praten, zegt zijn woordvoerder, maar het is onduidelijk wie de actie in Arnhem heeft georganiseerd.

Distributiecentrum

Actievoerders zijn met tractoren naar een distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg gegaan. Ook een centrum in Breda van Jumbo is doelwit.

Via media en social media verneemt brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ook dat er bij andere distributiecentra acties zijn, maar signalen van blokkades krijgt de organisatie niet. "Maar je kunt je nu niet op alles voorbereiden. Het is nu afwachten. Als vrachtwagens niet meer bij distributiecentra kunnen is één plus één twee."

De rechter heeft eerder een protest van Farmers Defence Force (FDF) bij distributiecentra verboden. De boeren mogen van de rechter niet de bevoorrading van supermarkten platleggen.

„Strijders, pak je trekker met spandoek en houd het netjes”, luidt de oproep in een groepsapp waarin Friese boeren aankondigen in kleine groepjes langzaam te rijden over de A7 en A32.

Anders dan tijdens actiedagen in oktober staan de agrariërs niet alleen. De boeren krijgen niet alleen hulp uit de bouw- en transportsector, maar ook groepjes Duitse en Belgische boeren willen zich aansluiten bij het protest.

De stichting bouw in verzet merkt dat demostranten zelf acties organiseren, maar stelt in een reactie alleen verantwoordelijkheid voor eigen initiatieven te kunnen dragen.

„Wij zien en horen veel losstaande acties vanuit eigen initiatief”, schrijft de stichting in een persbericht. „Wij begrijpen de boosheid maar hebben zelf goedgeplande acties vandaag en kunnen dit dus niet ondersteunen.”

Spontane actie Binnenhof

Gisteravond hielden boeren al een spontane actie met trekkers rond het Binnenhof in Den Haag. Een tot in de puntjes voorbereide ’verrassingsaanval’, klonk het in de agrarische sector.

De rechter heeft verboden dat boeren distributiecentra voor supermarkten blokkeren. Dat besluit volgde gisteren op het kort geding dat supermarktkoepel CBL tegen de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) had aangespannen. Er volgen hoge geldboetes als zulke blokkade er toch komen. Niettemin lijkt de actiebereidheid groot.

Deal uitgelekt

Gisteravond lekte ook uit dat er een deal is tussen het kabinet en het Landbouwcollectief om tot een oplossing in de stikstofcrisis te komen. Maar dat is niet genoeg om de acties vandaag te staken. De deal zal vanmorgen officieel bekend worden gemaakt.

Volgens actiegroep FDF is er echter nog geen sprake van een uitgewerkt akkoord. Actieboeren willen daarom nog steeds hun punt maken.