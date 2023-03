Premium Het beste van De Telegraaf

Verkiezingen 15 maart PvdA en GL balen van uitblijven ’fusiebonus’: ’Ik moet dit even verwerken’

PvdA’ers en GL’ers juichen als blijkt dat ze samen mogelijk de grootste fractie in de senaat vormen. Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Van onze verslaggevers PvdA en GL – die voor het eerst één senaatsfractie vormen – doen het lang niet slecht, maar ook niet veel beter dan bij de vorige Statenverkiezingen. In het Haagse cultuurpaleis overheerst verbazing over de monsterzege van BBB. ,,Ik moet dit even verwerken”, zegt een GL-lid in een knalrode jurk.