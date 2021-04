Mogelijk koudste Tweede Paasdag sinds 1964

Het is zelfs zo dat het kwik op maandag tijdens winterse buien kan zakken tot het vriespunt. Het koude weer heeft te maken met een noordelijke stroming die vanuit de Noordpool naar Nederland trekt. Tweede Paasdag begint buiig en heel het land moet rekening houden met hagel en natte sneeuw. De sneeuw kan later op de dag zelfs blijven liggen, met name in hoger gelegen gebieden.

De koudste Tweede Paasdag sinds 1901 was op 30 maart 1964, toen de temperaturen niet hoger werden dan 4,5 graden. De 9e april in 1917 staat op een tweede plek. Toen werd op het hoofdstation een maximumtemperatuur van 4,9 graden gemeten. Deze eeuw werd het vooral in 2008 erg koud op Tweede Paasdag, met een maximumtemperatuur van 5,9 graden. Het is dus nog even de vraag of Tweede Paasdag dit jaar het kouderecord gaat overnemen.

Dat er sneeuw zal vallen is een minder bijzonder gegeven. Met Pasen sneeuwde het eerder al in 1937, 1951, 1964, 1975, 1977, 1982, 1994, 1998, 2001, 2008 en 2013. Gemiddeld valt elke zeven jaar sneeuw rond de paasdagen. De weerspreuk ’Aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed’ slaat dus waarschijnlijk ook op deze paaseditie.