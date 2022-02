Wereldleiders reageren geschokt op Russische aanval: ’Rusland zal een ’zware prijs’ betalen’

De premier en de meest betrokken ministers komen in de ochtend bij elkaar voor spoedoverleg. De reactie van de EU en de rest van de wereld op de Russische inval in Oekraïne zal „heel stevig” zijn. Dat zei premier Mark Rutte kort voor een ingelast spoedoverleg van het kabinet over Oekraïne.

De Russische inval in het buurland Oekraïne is „een illegale daad van agressie met ernstige gevolgen”, aldus minister Kajsa Ollongren van Defensie in een eerste reactie.

„Ondanks onze herhaalde oproep tot diplomatie en de-escalatie heeft Rusland de aanval ingezet op #Oekraïne”, laat de minister op Twitter weten. „We staan in nauw contact met onze bondgenoten in NAVO en EU.”

Rusland zal een „zware prijs” betalen voor de inval in buurland Oekraïne. Dat laat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten.

Nederland veroordeelt de Russische aanval „ten scherpste”, aldus de bewindsman. „Nederland staat in nauw contact met EU en NAVO partners”, meldt hij op Twitter.

PVV: Westen geblunderd

Volgens PVV-leider Geert Wilders heeft het Westen „enorm geblunderd door een NAVO-lidmaatschap van de Oekraïne niet uit te sluiten.” Maar voor de Russische inval in Oekraïne „is geen excuus te verzinnen.”

Wilders noemt de invasie van het Russische leger in het buurland op Twitter „een flagrante en te veroordelen schending van de Oekraïense soevereiniteit.”

De PVV sprak zich eerder uit tegen militaire hulp aan Oekraïne en tegen sancties tegen Rusland.

Biden: wereld zal Rusland afrekenen op deze voorbedachte oorlog

De wereld zal Rusland afrekenen op de aanval die het land heeft ingezet op Oekraïne, zegt de Amerikaanse president Joe Biden. Hij spreekt van een voorgekookte oorlog, die niet is uitgelokt en ongerechtvaardigd is.

De aanval op Oekraïne die Rusland in de nacht van woensdag op donderdag lijkt te zijn begonnen „zal rampzalig verlies van levens en menselijk leed brengen”, vreest Biden. Daarvoor is volgens hem „alleen Rusland verantwoordelijk.”

De VS en hun bondgenoten zullen de „nodeloze agressie” donderdag beantwoorden, kondigt Biden aan. Dan zal hij „verdere consequenties” voor Rusland bekendmaken.

EU: we zullen Kremlin rekenschap vragen voor aanval

De Europese Unie zal Rusland verantwoordelijk houden voor de „ongerechtvaardigde aanval” op Oekraïne. De unie veroordeelt die „krachtig”, zeggen de voorzitters van de Europese Commissie, de raad van regeringsleiders van de EU-landen en de voorzitter van het Europees Parlement.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, raadsvoorzitter Charles Michel en parlementsvoorzitter Roberta Metsola spreken hun medeleven uit met de Oekraïners „in deze donkere uren. Onze gedachten zijn bij Oekraïne en de onschuldige vrouwen, mannen en kinderen die voor deze onuitgelokte aanval staan en vrezen voor hun leven”, laten ze weten.

Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell sluit zich bij die woorden aan.

Johnson ’geschokt’

„Ik ben geschokt door de gruwelijke gebeurtenissen in Oekraïne en ik heb met president Zelenski gesproken om de volgende stappen te bespreken.” Dat zei premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk in reactie op de gebeurtenissen in Oekraïne.

Volgens Johnson heeft de Russische president Poetin „een pad van bloedvergieten en vernietiging gekozen door deze niet-uitgelokte aanval op Oekraïne te lanceren. Het VK en onze bondgenoten zullen resoluut reageren.”

Donderdag lanceerde Rusland een grootscheepse aanval op buurland Oekraïne.

Canadese premier Trudeau veroordeelt aanval

De Canadese premier Trudeau heeft op Twitter de aanval van Rusland „in de strengst mogelijke bewoordingen” veroordeeld. De acties „zijn een duidelijke verdere overtreding van Oekraïnes soevereiniteit en territoriale integriteit.”

Canada roept Rusland verder op onmiddellijk te stoppen met alle vijandelijke en provocatieve acties tegen Oekraïne. Trudeau kondigt ook aan met de G7-landen bijeen te komen om zich op een reactie te bezinnen. Dit overleg stond al gepland. „Deze roekeloze en gevaarlijke activiteiten zullen niet onbestraft blijven.”

Scholz: donkere dag voor Europa

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemt de aanval die Rusland in de nacht van woensdag op donderdag geopend heeft op Oekraïne een „schaamteloze schending van het internationaal recht.” Hij spreekt van een „donkere dag” voor heel Europa.

„Duitsland veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen deze gewetenloze daad”, schrijft Scholz over de actie van de Russische president Vladimir Poetin. „Onze solidariteit gaat uit naar Oekraïne en het Oekraïense volk.”

Scholz spreekt van een „verschrikkelijke dag voor Oekraïne.” Hij dringt er bij Moskou op aan de militaire operatie „onmiddellijk” te staken.

NAVO-lidmaatschap niet aan orde

De Finse president Sauli Niinisto heeft geschokt gereageerd op het Russische militaire ingrijpen in Oekraïne. „Ondanks de voortekenen was het deze morgen een grote schok en ons medeleven gaat uit naar het Oekraïense volk”, aldus de president.

Hij zei ook dat het begrijpelijk is dat er Finnen zijn die meteen tot het NAVO-bondgenootschap willen toetreden, maar dat is volgens de president een onwerkelijk plan en nu niet aan de orde.

Finland heeft een moeilijke relatie met het grote buurland waar het zich in 1917 van afscheidde. Finland en de Sovjet-Unie raakten tussen 1939 en 1944 twee keer met elkaar in oorlog. Finland heeft in de Tweede Wereldoorlog gebied afgestaan aan de Sovjet-Unie en tijdens de Koude Oorlog (1947-1989) een politiek van strikte neutraliteit betracht.