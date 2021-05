Grootste ijsberg ter wereld afgebroken van zuidpool

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft de ijsberg gezien met satellieten. Amerikaanse en Britse poolonderzoekers hebben de schots ook waargenomen. Het brok ijs ligt nu nog tegen de rest van het Antarctische ijs aan, op de Weddellzee. Daar kan hij jaren blijven dobberen, maar als de ijsberg op drift raakt en de open zee op drijft, kan hij een gevaar vormen voor de scheepvaart.

Groter dan België

De ijsberg heeft de naam A-76 gekregen. De vorige grootste ijsberg, A-32A, ligt een eindje verderop en is 3880 vierkante kilometer groot.

De grootste ijsberg ooit was B-15, die in 2000 afbrak van Antarctica. Hij had een oppervlakte van 11.000 vierkante kilometer, groter dan Gelderland en Noord-Brabant bij elkaar. Brokstukken ervan drijven nog steeds in de zuidelijke Atlantische Oceaan. In 1956 werd een ijsberg gezien die groter zou zijn dan België, maar dit is nooit officieel berekend en bevestigd.