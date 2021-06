Concert Bruce Springsteen in New York? Mag niet met vaccin AstraZeneca

Slecht nieuws voor de fans uit Canada, waar 1,7 miljoen mensen het AstraZeneca-vaccin gekregen hebben. Want wie naar het concert in New York wil, mag enkel gevaccineerd zijn met een vaccin dat goedgekeurd is door de FDA. „Burn in the USA”, kopte de krant Toronto Star deze week na het horen van de maatregel. AstraZeneca is namelijk niet goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Nochtans gaan de grenzen tussen Canada en de Verenigde Staten maandag normaal gezien opnieuw open. Het St. James Theatre in New York, waar het concert plaatsvindt, gaf aan zich gewoon te houden aan de maatregelen van de staat.

Jongeren onder de 16 jaar hoeven niet gevaccineerd te zijn, maar ze zullen wel vergezeld moeten worden door een volledig gevaccineerde volwassene. Die jongeren moeten ook een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Er komen geen uitzonderingen voor wie niet gevaccineerd wou of kon zijn.