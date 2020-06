Offensief tegen georganiseerde misdaad: 400 extra specialisten

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kondigt ruim een half jaar de moord op advocaat Derk Wiersum aan dat zijn aangekondigde offensief tegen de zogenoemde ’georganiseerde ondermijnende criminaliteit’ bijna op volle kracht kan aanvangen.

De specialisten gaan te werk in het zogeheten Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Die eenheid moet criminele verdienmodellen en organisaties blootleggen. Bovendien worden beroepsgroepen die bedreigd kunnen worden vanuit de georganiseerde misdaad nadrukkelijker beveiligd en bewaakt; ook daar zijn extra mensen voor nodig. Dat gaat onder meer om rechters, advocaten en officieren van justitie, journalisten en lokale bestuurders.

Geweld

Volgens Grapperhaus is het hard nodig dat het nieuwe team snel aan de slag kan. „Afschuwelijke gebeurtenissen met excessief geweld de afgelopen tijd laten zien dat de georganiseerde ondermijnende criminaliteit nietsontziend is en draait om geldgewin ten koste van alles wat ons lief is.” De minister waarschuwt dat het gevaar niet direct zal verdwijnen. „De weg is nog lang, maar met inzet van alle instituties - van politie tot onderwijs – kunnen we dit stoppen. Oprollen, afpakken en voorkomen is onze inzet.’’

In april is een begin gemaakt met het ’MIT’ door politie, Openbaar Ministerie (OM), Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD), Douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee (KMar) en Defensie. De komende jaren zal het team uitgroeien naar 400 specialisten op verschillende gebieden. Zo worden geldstromen in de gaten gehouden, net als digitaal contact. Speurwerk stopt niet bij de landsgrenzen, er moet ook worden gewerkt met andere landen die bijvoorbeeld een sleutelrol spelen in drugshandel.

Cameratoezicht

Beroepsgroepen die bedreigd kunnen worden door de georganiseerde misdaad worden beter beveiligd. Het stelsel bewaken en beveiligen wordt versterkt met capaciteit en middelen bij de politie, het OM, de KMar en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zo komt er voor betere uitwisseling van informatie in totaal 80 fte bij, voor beveiligingen zelf wordt onder meer de politie versterkt met 120 fte. Ook wordt geïnvesteerd in de politie om 24 uur per dag cameratoezicht te kunnen uitvoeren.

Na de moord op advocaat Wiersum was het voor Grapperhaus alles hens aan dek om de strijd aan te gaan met de georganiseerde misdaad. Daar is veel extra geld voor nodig en dat leek in het water te vallen nu er extra potjes nodig zijn om de coronacrisis te bezweren. Het kabinet trekt toch nog structureel 150 miljoen euro extra uit voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Grapperhaus gaf onlangs toe dat hij eigenlijk hoopte op ieder jaar 250 miljoen euro extra.