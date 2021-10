Aanhoudingen in internationaal onderzoek naar wapenhandelaars

De 48-jarige man uit Oss en de 37-jarige man uit Tsjechië zijn als hoofdverdachten aangemerkt, dat meldt de politie woensdag.

26Bridport

Het onderzoek, getiteld 26Bridport, is begin dit jaar gestart en richt zich op het naar Nederland brengen van vuurwapens vanuit Tsjechië en/of Slowakije, het ombouwen van vuurwapens en het verspreiden van die vuurwapens binnen Nederland.

Het misdaadsyndicaat dat omgebouwde vuurwapens vervaardigt en levert, heeft vermoedelijk meer dan duizend van deze vuurwapens verstrekt aan criminele groeperingen in Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Portugal, Zweden en Tsjechië. Om dergelijke wapenhandelaren voor de rechter te brengen, is een Taskforce opgericht bij Europol. De aanleiding voor het onderzoek is de inbeslagname bij Hoek van Holland in maart 2020 van vuurwapens die verborgen zaten in een pallet met potgrond in een vrachtwagen die op weg was naar het Verenigd Koninkrijk.

Geld, vuurwapens, auto’s en een Harley Davidson

In Nederland is er bij de doorzoekingen beslag gelegd op onder meer telefoons, een fors geldbedrag, vuurwapens, auto’s en een Harley Davidson. Op enkele adressen zijn speurhonden met hun geleider ingezet. Ook is gezocht naar verborgen ruimtes.

Gelijktijdig zijn er bij de doorzoekingen in Tsjechië telefoons, verpakkingen van vuurwapens, een auto en een fors geldbedrag in beslag genomen. De twee verdachten die in Tsjechië werden aangehouden, ’zullen op enig moment worden uitgeleverd aan Nederland’, aldus de politie.

Verdere aanhoudingen

Gerelateerd aan 26Bridport zijn eerder aanhoudingen verricht. Een 55-jarige man uit Oss zit sinds zijn aanhouding op 8 juni 2021 vast in Duitsland. Zijn voertuig werd door de Duitse politie staande gehouden en daarin is een partij vuurwapens aangetroffen. Ook een leverancier van vuurwapens is al eerder aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang en gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.