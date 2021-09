Belgische rechter: Willem Engel is hier aan het verkeerde adres

Engel had een rechtszaak tegen Van Ranst aangespannen omdat die hem zou hebben uitgemaakt voor extreemrechts, virusontkenner en oplichter. De uitgesproken hoogleraar en opiniemaker, een van de belangrijkste corona-adviseurs van de Belgische regering, zou zich daarmee hebben bezondigd aan smaad en laster.

Maar Van Ranst deed de gewraakte uitlatingen in de krant, constateerde de rechtbank. Voor delicten in de pers is een andere procedure, met een burgerjury. Voor zo'n rechtszaak gelden, anders dan voor een smaadzaak als deze, veel strengere voorwaarden.

Engel kan nog in beroep gaan tegen het oordeel van de rechtbank.

Woede

De gedreadlockte salsaleraar haalde zich eerder de woede van velen op de hals met een tweet in de periode dat de Belgische militair Jürgen Conings Van Ranst met de dood had bedreigd, waardoor hij met zijn gezin moest vluchten naar een safehouse, en niemand wist waar de ‘Belgische Rambo’ was. Tijdens een klopjacht in de bossen tweette Engel aan Van Ranst dat hij 'Jurgen net had gesproken, je mag weer naar buiten’. Engel beweerde na de ophef met droge ogen dat het helemaal niet zeker was dat hij op Jürgen Conings bedoelde.

Tijdens het proces was er niet alleen sprake van spanningen in de rechtszaal, maar ook buiten. Aanhangers van de Viruswaarheid-voorman weigerden in het naastgelegen café De Hanekeef de coronamaatregelen na te leven, waarop personeel ze uit de zaak wilden zetten. Daarop vlogen er stoelen door het kleine oudbruine etablissement. Politie moest in allerijl worden opgetrommeld om de rust te laten terugkeren. ,,Het was vreselijk”, zegt een aanwezige woensdagavond in het café. ,,Ze hadden overal lak aan. Ronduit asociaal. Ik hoop ze nooit meer te zien.”