Rechterlijke uitspraak rond Viruswaarheid-voorman Willem Engel verplaatst

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van verslaggever Marcel Vink

Engel, die al tijden ruzie heeft met Van Ranst op sociale media, spande de zaak aan omdat de Belgische viroloog hem extreem-rechts en een virusontkenner zou hebben genoemd. Smaad en laster volgens Engel, die op zijn beurt beweert dat Van Ranst ‘psychiatrisch onderzocht’ moet worden en stelt dat hij helemaal geen virusontkenner is: slechts een scepticus.

De kritiek op Engel luidt: wel kunnen uitdelen, niet kunnen incasseren. De viroloog - die zichzelf verdedigde, waar Engel werd bijgestaan door advocaat en oprichter van het Belgische Viruswaanzin Michael Verstraeten - vindt de hele zaak vooral ‘tijdverspilling. Hij vindt Engel een aansteller en aandachttrekker.

Woede

De gedreadlockte salsaleraar haalde zich eerder de woede van velen op de hals met een tweet in de periode dat de Belgische militair Jürgen Conings Van Ranst met de dood had bedreigd, waardoor hij met zijn gezin moest vluchten naar een safehouse, en niemand wist waar de ‘Belgische Rambo’ was. Tijdens een klopjacht in de bossen tweette Engel aan Van Ranst dat hij 'Jurgen net had gesproken, je mag weer naar buiten’. Engel beweerde na de ophef met droge ogen dat het helemaal niet zeker was dat hij op Jürgen Conings bedoelde.

Tijdens het proces was er niet alleen sprake van spanningen in de rechtszaal, maar ook buiten. Aanhangers van de Viruswaarheid-voorman weigerden in het naastgelegen café De Hanekeef de coronamaatregelen na te leven, waarop personeel ze uit de zaak wilden zetten. Daarop vlogen er stoelen door het kleine oudbruine etablissement. Politie moest in allerijl worden opgetrommeld om de rust te laten terugkeren. ,,Het was vreselijk”, zegt een aanwezige woensdagavond in het café. ,,Ze hadden overal lak aan. Ronduit asociaal. Ik hoop ze nooit meer te zien.”

Engel vraagt een schadevergoeding van Van Ranst als genoegdoening. De rechter doet vanaf 9 uur uitspraak.