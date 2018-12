Vermeer trekt 325.000 bezoekers naar Louvre

Het ging om ’Vermeer en de meesters van de genreschilderkunst’, met alleen al twaalf Vermeers en verder werk van zijn ’concullega’s’ Gerrit Dou, Jan Steen, Peter de Hooch, Gabriël Metsu, Frans van Mieris en vooral Gerard ter Borch. De expositie opende op 22 februari.

De samenstellers wilden ermee laten zien dat concurrentie èn wederzijdse inspiratie de Hollandse zeventiende-eeuwse genreschilderkunst tot één van de hoogtepunten van de West-Europese kunst hebben opgestuwd.

Naar Ierland

De tentoonstelling is vanaf 17 juni opnieuw te bekijken, maar dan de National Gallery of Ireland in Dublin, die net gerenoveerd is en waar de Nederlander Adriaan Waiboer curator is. Hij zegt dat de bezoekers ook kunnen zien hoe de kunstenaars ieder hun eigen wijze hadden waarop ze omsprongen met die wederzijdse inspiratie.

Na Dublin verhuist de tentoonstelling van ongeveer zestig schilderijen nog naar de National Gallery of Art in Washington.