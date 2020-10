’Bidens wisten precies wat ze deden’

Tony Bobulinski zegt in een exclusief interview met Tucker Carlson van Fox News dat hij een urenlange ontmoeting had met Jim Biden in een Peninsula Hotel in 2017. De Bidens zouden zaken met hem gaan doen in China. Jim deed daarom een boekje open over de handelwijze van zijn familie en hoe vader Joe daarbij betrokken zou worden. „Ik wist dat Joe had besloten niet voor het presidentschap te gaan in 2016, maar wat als hij dat nog in de toekomst zou doen? Nemen ze dan niet een politiek risico? Hoe komen jullie hiermee weg?” vroeg Bobulinski zich toen al af tegenover Jim Biden. „Hij keek me aan, moest een beetje lachen en zei: ’plausibele ontkenning’.”

Volgens Bobulinski probeerde Jim hem te overtuigen zaken met ze te doen door ’de kracht van de familie Biden’ te benadrukken. Ook had hij een ontmoeting met Joe zelf. De campagne van Biden ontkent die ontmoeting niet, maar stelde eerder al dat de verhalen - net zoals de gelekte laptopgegevens van Hunter - een ’lastercampagne’ zijn en een poging van de Russen om desinformatie te verspreiden. Bobulinski, een voormalig officier in het Amerikaanse leger, spreekt dat op zijn beurt met klem tegen. „Ze verzochten me om Joe te ontmoeten. Ze zetten hun hele familie-erfenis op het spel. Ze wisten precies wat ze deden.”

