Defensiechefs staan wereldwijd op tegen leger Myanmar

De verklaring werd afgegeven door het Pentagon. Ondertekenaars zijn landen met, bij elkaar opgeteld, aardig wat militaire macht: Australië, Canada, Duitsland, Griekenland, Italië, Japan, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

„We dringen er bij de strijdkrachten van Myanmar op aan het geweld te staken en te werken aan het herstel van respect en geloofwaardigheid bij de bevolking van Myanmar die het door zijn acties heeft verloren”, staat in de verklaring.

Bloedbad op zaterdag

Volgens getuigen en lokale media zouden veiligheidstroepen in Myanmar zaterdag 114 mensen hebben gedood, onder wie enkele kinderen. De Verenigde Naties noemden het de „bloedigste dag” sinds de militaire machtsovername in februari.

Het leger voerde zaterdag, op de dag van de strijdkrachten, in alle vroegte al enkele invallen uit in een poging het protest in de kiem te smoren. De staats-tv waarschuwde eerder deze week al dat demonstranten ’op het hoofd en in de rug’ kunnen worden geschoten – een onverbloemd dreigement.

Steeds meer mensen in Myanmar vluchten de grensstreken in, waar ze steun krijgen van gewapende etnische minderheden als de Karen, Kayin, Kayah, Shan en Mon. Burgers vrezen de onwillekeurige razzia’s. „We zijn nergens veilig”, zegt een vrouw in de buurt van Dawei. „Veel mensen zijn gevlucht en houden zich schuil in de bossen.”

Vrouwen en kinderen houden zich schuil in een grot in de staat Karen, waar ze worden beschermd. Ⓒ via REUTERS

De Nederlandse oud-ambassadeur Laetitia van den Assum, voormalig lid van een adviescommissie onder leiding van voormalig VN-baas Kofi Annan over Myanmar, sprak tegenover De Telegraaf over ’schrikbarend veel en grof geweld’. „Dat geweld was disproportioneel; zelfs machinegeweren werden ingezet en zonder aanzien des persoons. Het was weerzinwekkend.”

Ongemakkelijke parade

De Myanmarese Dag van de Strijdkrachten, waarop het begin van het lokale verzet tegen de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht, gaat gewoonlijk gepaard met een militaire parade, bijgewoond door buitenlandse officieren en diplomaten. De junta heeft echter moeite om internationale erkenning te krijgen sinds ze de macht over Myanmar heeft overgenomen en zei dat acht internationale delegaties aanwezig waren bij de parade zaterdag. Daaronder zouden zich China en Rusland bevinden.

Beelden van de parade. Ⓒ REUTERS

