Frits Huffnagel stapt op bij Pride Amsterdam

Voorzitter Frits Huffnagel van de stichting laat aan De Telegraaf weten dat het bestuur opstapt ’in belang van de Pride’. Carolien Gehrels, oud-wethouder van de hoofdstad, is gevraagd om als ’formateur’ op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden.

Vorige week ontstond ophef toen de voorzitter van de Pride Amsterdam zich in de hoedanigheid van ’spraakmaker’ uitliet over vluchtelingen die vanuit Turkije naar Griekenland trekken. Huffnagel -tevens oud-wethouder van de VVD in Amsterdam en Den Haag- vindt dat die mensen ’hier niet naartoe moeten komen’.

Oorlogsmisdaden

Volgens Huffnagel kunnen immers maar heel weinig mensen uiteindelijk in Nederland blijven. „Die hebben geen enkele kans om te blijven. Het gaat elke keer hetzelfde: we zien een kind en denken dan ’oh wat zielig’ en we zien niet dat die vader die daarachter staat misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd”, zo reageerde hij op een stelling op de radio. Huffnagel stelde dat hij juist wil dat de mensen in de regio worden worden opgevangen.

Die uitspraken kwamen hem in Amsterdam echter op veel kritiek te staan. Onder andere het COC en tientallen kleine belangengroepen roerden zich en eisten dat het bestuur van de Pride afstand nam van de uitlatingen. Ook werd de samenwerking opgeschort.

Excuses

Huffnagel bood later excuses aan. „Ik wil mijn excuses aanbieden en heb er spijt van dat mijn woorden een deel van onze achterban hebben gegriefd en pijn hebben gedaan. Uiteraard hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting. Helaas worden mij op internet standpunten toegedicht die ik niet heb of had. Ik had echter niet verwacht dat mijn mening zo sterk zou worden geplakt op de Pride organisatie. Dat had ik beter moeten inschatten. Ik trek hier mijn les uit voor de toekomst”, zei hij.

Nu meldt hij echter dat hij in het belang van de Pride terugtreedt, evenals zijn medebestuursleden.

In een exclusief interview dat Huffnagel, tevens Telegraaf-columnist, met De Telegraaf heeft licht hij het besluit toe. „We doen dit niet om ons de mond te laten snoeren.”