Nederlanders vast in Montenegro door vliegtuigstoring

Het vliegtuig, dat vertrok uit Ohrid in Macedonië, was onderweg naar Eindhoven en maakte een tussenstop in Tivat. Maar toen daar bleek dat er een technische storing was, kon het toestel niet doorvliegen. De 189 passagiers hebben onderdak gekregen, maar kregen dat in een hotel in Cetinje, op een uur afstand van Tivat. ,,Door het zomerhoogseizoen is er een zeer beperkte beschikbaarheid van hotelkamers. Vanwege deze drukte was het hotel Grand in Cetinje de enige optie waar we de hele groep op zo’n korte termijn konden onderbrengen”, vertelt Anke van Nieuwenhuizen van TUI. In een poging de storing te verhelpen is er vanochtend een onderdeel vanuit Nederland ingevlogen.

Maar toen kwam de nieuwe teleurstelling voor de gestrande reizigers: het probleem bleek niet verholpen door het vervangen van het onderdeel. ,,Dit heeft het vervelende gevolg dat de vlucht ook vandaag niet kan worden uitgevoerd en de passagiers dus nog een overnachting in Tivat zullen moeten maken”, aldus Van Nieuwenhuizen. ,,Verschillende passagiers hebben hun ongenoegen geuit over de kwaliteit van het hotel. Ze hebben te kennen gegeven niet nog een nacht hier door te willen brengen. Helaas bleek het niet mogelijk om alternatieven te vinden op een acceptabele afstand van de luchthaven voor de gehele groep. Wij hebben onze reizigers de mogelijkheid geboden om op kosten van TUI zelf een ander hotel te regelen. Een deel van de passagiers heeft hiervan gebruik gemaakt, het andere deel heeft ervoor gekozen de nacht in hotel Grand door te brengen.”

Ander vliegtuig

Donderdag wordt er een ander vliegtuig ingevlogen om de passagiers naar Eindhoven te vervoeren. Dan komen de vakantiegangers, twee dagen te laat, hopelijk alsnog thuis. Van Nieuwenhuizen: ,,Uiteraard vinden we het ontzettend vervelend dat onze reizigers met zo’n enorme vertraging geconfronteerd zijn. Dit hadden wij zelf ook graag anders gezien.” Vorige week zaten Nederlandse toeristen ook al vast, toen er vanwege een ‘technische melding’ een vlucht van Antalya naar Amsterdam niet door kon gaan. Vakantiegangers moesten toen overnachten in een 'zorginstelling die zich bezighoudt met de behandeling en revalidatie van psychiatrische stoornissen en lichamelijke stoornissen, met name verslavingen.' Een afkickkliniek, kwam het op neer, waar mensen waren vastgebonden op bedden en er poep zat op plekken waar het niet hoorde.

