Man overleeft aanval krokodil door vingers in ogen te prikken

Volgens een woordvoerder van de ambulancedienst die de man oppikte, heeft het slachtoffer extreem veel geluk gehad. De aanval vond plaats in Queensland (Australië), zo meldt The Mirror, toen de man in een groep met zes vrienden aan het zwemmen en vissen was. Daar sloeg het reptiel onverwachts toe.

Fracturen en wonden

De man werd tenminste driemaal gebeten en onder water gesleurd en kon naar eigen zeggen alleen ontsnappen door het dier in de ogen te prikken. Daarna kon hij op eigen kracht de wal bereiken. Daar werd door zijn vrienden eerste hulp toegepast. De speervisser heeft diverse fracturen en wonden aan zijn hoofd, zijn buik en zijn been.

De overheid in Queensland stelt een onderzoek in om vast te stellen of het beest nog altijd in het gebied is.

De aanval komt kort nadat een 65-jarige man op een Australisch strand in zijn slaap werd aangevallen door een krokodil. Die beet in de buurt van Port Douglas in Queensland de man in de voet.