Coronafooi van 9000 dollar

In Amerika is het normaal dat personeel in bars en restaurants voor het overgrote deel op fooien zijn aangewezen voor hun inkomen.

Het stel kwam nog snel een hapje eten vlak voordat het restaurant, Irma’s Southwest in de stad Houston, de deuren moest sluiten en alleen nog afhaalmaaltijden mocht verkopen, zo vertelde eigenaar Louis Galvan tegen CNN.

„Dit hadden we totaal niet verwacht, om heel eerlijk te zijn”. „Ze lieten een fooi achter voor de hele keuken en het bedienend personeel, wat ongewoon is”. De fooi bestond uit 1900 dollar in contanten en nog een creditcardafschrijving van 7500 dollar. De rekening voor het etentje bedroeg 90 dollar en twaalf cent. Het stel wil volgens Galvan anoniem blijven.

Op de rekening had de echtgenoot van het stel geschreven: „Voor jullie om de komende weken door te komen”. Restauranteigenaar Galvan zei dat de fooi over 30 man verdeeld zou worden wat neerkomt op 300 dollar per persoon. Zijn restaurant blijft voorlopig draaien en afhaalmaaltijden maken alhoewel Galvan betwijfelt of hij zijn personeel nog wel kan blijven uitbetalen.