Kamer komt terug van reces voor debat over oorlog in Oekraïne

Zo heeft het kabinet toegezegd luchtdoelraketten en antitankwapens naar Oekraïne te sturen en geld uit te trekken voor vluchtelingenhulp. Ook heeft de Europese Unie strenge sancties opgelegd aan Rusland. Tegoeden van de Russische Centrale Bank zijn bevroren en een aantal andere banken heeft geen toegang meer tot het internationale betalingssysteem SWIFT. Als antwoord dreigde de Russische president met nucleaire wapens. Ministers Hoekstra en Sigrid Kaag (Financiën) veroordeelden zijn retoriek.

Voorafgaand aan het debat zal Rutte namens het kabinet een verklaring afleggen „over waar we staan en hoe we verder gaan, samen met onze internationale partners”, aldus Rutte op Twitter zondag. Eerder zondag schreef hij dat „de hele vrije en democratische wereld meer dan ooit is verenigd in de steun aan Oekraïne.”

Sancties

Verschillende partijen vinden dat de sancties tegen Rusland nog strenger moeten. Volgens D66 kan men zo de „Russische oorlogsmachine” lamleggen. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans wil bovendien net zulke strenge sancties tegen Wit-Rusland. Dat land helpt Rusland bij de invasie, onder meer door vrije toegang te bieden aan Russische troepen. Onder meer de PvdA en GroenLinks pleiten voor goede opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Niet alle partijen vinden de steun aan Oekraïne vanzelfsprekend. Onder meer de PVV laakt dat Nederlanders erop achteruit gaan vanwege de sancties tegen Rusland. Door het strafpakket zullen de al hoge energieprijzen waarschijnlijk verder stijgen. Rutte zei vrijdag dat op korte termijn „een enorme dreun” op de koopkracht dreigt. Kaag waarschuwde vorige week al dat de koopkrachtproblemen niet snel opgelost kunnen worden.

Forum voor Democratie-frontman Thierry Baudet zei donderdag in een video op Twitter dat het westen de oorlog in Oekraïne had veroorzaakt. Deze video en het delen van andere pro-Russische berichten leidde tot veel kritiek: D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemde hem een „Poetin-papegaai” en ook Baudets partijgenoot Theo Hiddema viel hem af. „Wat verklaart toch die pathologische dweepzucht binnen FvD met de sterke man?”, vroeg de FVD-senator zich af in De Telegraaf.