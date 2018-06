Loterijwinnaar berooft bank

James Allen Hayes (55) - ook wel bekend als James Killen of Ceaser Killen - werd afgelopen oktober opgepakt wegens medeplichtigheid bij bankovervallen in Newhall, Valencia en Santa Barbara. Volgens de politie is hij de ’PT Cruiser Bandiet’ en de ’Seasoned Bandiet’. Hij wordt door de FBI zo genoemd vanwege zijn witte/grijze haar.

De eis is twintig jaar gevangenisstraf en hij moet ook 40.000 dollar terugbetalen, laat het Amerikaanse OM weten tegen CBS Los Angeles. Hayes was eerder een beveiligingsmedewerker in Ventura bij een begraafplaats. In januari 1998 won hij de superjackpot bij een loterij: 19 miljoen dollar. Zijn ex-vrouw zou de helft hebben ingenomen. Uiteindelijk zou hij 6 miljoen hebben overgehouden, mede omdat hij een heroïneverslaving er op nahield. Dat kostte hem naar verluidt zo’n 1000 dollar per week.

Toen hij in oktober gearresteerd werd, woonde hij in een verlaten garage, laat de FBI weten. De uitspraak volgt op 7 juni.