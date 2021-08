Premium Het beste van De Telegraaf

Rel rond huisuitzetting Enschedese zussen na aanslag op woningcorporatie: ’Wij hebben hier niet om gevraagd’

Door Chris Ververs Kopieer naar clipboard

Valerie (links) en Fabiënne Valk bij een herdenkingshoekje voor hun overleden moeder in de woonkamer. „We willen niet dat er ruzie ontstaat.” Ⓒ Robert Hoetink

Enschede - Zussen Valerie (18) en Fabiënne (19) Valk zijn stomverbaasd over de gerichte aanslag op woningbouwvereniging Ons Huis in Enschede. Het gebouw van de woningcorporatie is in de nacht van zondag op maandag beklad en twee auto’s zijn in brand gestoken. Een derde voertuig was overgoten met vloeistof. Motief van de aanslag lijkt een interview van de zussen te zijn.