Partijtop ChristenUnie in maag met provinciale samenwerking PVV

Dat in Flevoland BBB, VVD, CU, SGP en PVV met elkaar in zee gaan werd donderdag bekend. In de achterban van CU leidt het tot rumoer. De jongerenafdeling is ontsteld, ook andere leden roeren zich. Verschillende CU’ers geven aan dat ze overwegen om hun lidmaatschap op te zeggen.

Schouten: „Dat geeft dan aan hoe verschillend er wordt gedacht over samenwerking met de PVV. Wij hebben als partij gezegd: wij werken samen met partijen die ook de democratische rechtsstaat respecteren en voor alle mensen een plek hebben in Nederland, dat is belangrijk. Dat is ook de lijn die dit partijbestuur hanteert en daar kan ik mij buitengewoon goed in vinden.”

Weinig tegen kan doen

Tegelijkertijd geeft de vicepremier van CU-huize aan dat zij er weinig tegen kan doen dat de lokale CU-afdeling heeft besloten om met de PVV in een coalitie te stappen. De situatie noemt ze ’ongemakkelijk’. „Maar het is een keuze die ze zelf hebben kunnen maken.” Partijgenoot Adema sluit zich daarbij aan. „De keuze is aan Flevoland, maar ik heb me wel verbaasd over die keuze. Ik vind de PVV niet een natuurlijke samenwerkingspartner.”