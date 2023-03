Premium Het beste van De Telegraaf

OM eist straffen van 15 tot 20 jaar tegen zeven verdachten Andrés Castrillón gaf blokken ’cocaïne’ waar stiekem suikerklontjes in zaten, dit werd hem fataal

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Ⓒ PETRA URBAN

SCHIPHOL - De Colombiaan Andrés Castrillón was nog slechts een paar weken in Nederland toen hij al het leven liet. In een winters Bergen aan Zee liep hij op 16 februari 2021 in de val van drugshandelaren die hij zelf enkele dagen eerder had bedonderd met blokken ’cocaïne’ waarin in werkelijkheid suikerklontjes zaten. Hij overleefde de wraak van zijn concurrenten niet.