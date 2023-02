Van den Burg ontkent nieuwe opvangcrisis

De harde feiten liegen er niet om: de verwachting is dat er in 2023 meer asielzoekers zullen aankloppen dan afgelopen jaar, terwijl contracten voor tijdelijke opvang aflopen. Andere maatregelen om de toestroom te remmen, laten op zich wachten.

Van der Burg erkent dat er in Europa sprake is van een asielcrisis door de hoge instroom. Maar dat die leidt tot een opvangcrisis in Nederland is voor de VVD-bewindsman geen voldongen feit. „Ik doe er alles aan om dat te voorkomen, door de komende tijd te zoeken naar extra opvangplaatsen.” Per 1 juli moesten dat er 19.000 extra zijn, maar de staatssecretaris zegt nu al dat dat niet genoeg is. De verwachting is dat er eind dit jaar zo’n 75.000 plekken nodig zijn.

Tegenslag

Deze week kreeg het kabinet meer tegenslag te verstouwen. Nu de Raad van State definitief een streep heeft gezet door de nareisbeperking, koerst het kabinet in nog rapper tempo af op een nieuwe asielcrisis. Terwijl er een groot tekort is aan plek in de asielopvang, komen er in korte tijd honderden familieleden van statushouders naar Nederland die zelf nog geen woning hebben.

„Ik heb geen spijt van de maatregel”, zegt Van der Burg nadat hij meermaals is gewaarschuwd voor de juridisch wankele basis van de maatregel. „Ik denk dat die nodig was omdat we te weinig opvangplekken hebben. Maar dat doet er niet meer toe, de hoogste rechter heeft gesproken.” Toch heeft die gekraakte maatregel geholpen, vindt de VVD-bewindsman. „Het heeft in zekere gewerkt. We hebben de afgelopen maanden 1200 mensen minder hoeven opvangen. Het heeft ons tijdelijk geholpen.” Daar vermeldt Van der Burg niet bij dat die migranten nu in één keer naar Nederland komen.

Die grote groep krijgt de komende dagen namelijk een visum om naar Nederland te komen. Ze moeten allemaal langs aanmeldcentrum Ter Apel en satellietlocatie Zevenaar. Hoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de komst in goede banen gaat leiden, is nog niet duidelijk.

Spreidingswet

Bovendien moet het kabinet nog wachten op de wet waarmee opvangplaatsen kunnen worden afgedwongen bij gemeenten. De Raad van State haalde dat wetsvoorstel maandag door de gehaktmolen. „Dat advies hebben we kregen”, zegt van der Burg. „Tot het beoordeeld is en opnieuw in de ministerraad is geweest, doe ik daar geen uitspraak over.”

De staatssecretaris wil ook niet zeggen of de coalitie opnieuw moet onderhandelen, omdat er maanden over het voorstel is gesteggeld door VVD, D66, CDA en CU. „Er ligt een advies en daar moet het kabinet een oordeel over geven. Dus daar gaat het kabinet mee aan de slag en daarna ga ik ermee naar de Kamer. Ik ga eerst met mijn ambtenaren kijken wat mijn advies aan het kabinet wordt.”

Eerder zei Van der Burg dat de wet in mei in gebruik kan worden genomen. Hij durft niet meer volmondig te beweren dat de wet in mei in werking kan treden. „Ik kan u nu geen geactualiseerde voorspelling geven.” De staatssecretaris klampt zich vast aan de schaarse lichtpuntjes in het advies van de belangrijkste adviseur van het kabinet. „De Raad van State zegt dat er wel zo’n wet nodig is. Dat laat onverlet dat we wel moeten kijken wat we met de andere elementen van het advies doen.”

Over EU-maatregelen om de asielinstroom onder controle te krijgen zegt de bewindsman dat ’je taboeloos moet denken’. Toch klinkt hij niet hoopvol als het gaat om hoe kansrijk het plan is om de Europese buitengrenzen te bewaken met muren en hekken. „Je kunt beter inzetten op maatregelen waarover minder verdeeldheid is.”