’Mondkapje’ in kipnugget McDonald’s

De fastfoodketen heeft de zaak nu in onderzoek, zo meldt de BBC. Maddie at een Happy Meal die haar moeder Laura bij een plaatselijk McDonald’s restaurant had gehaald. De vrouw slaagde erin het object uiteindelijk uit de keel van haar dochtertje te halen. ,,Het masker was er gewoon in gebakken’’, vertelt Laura over de nugget aan BBC. ,,Ik moest mijn vinger in haar mond steken om haar over te laten geven. Alles kwam er blauw gespikkeld uit’’, aldus de moeder.

Net kauwgom

,,Walgelijk. Ik kon niet achterhalen wat het was maar keek naar de doos kipnuggets en zag uit een ander exemplaar iets blauws steken. Het was een masker dat er als kauwgom in was gedaan.’’ De vrouw wil andere ouders er naar eigen zeggen bewust van maken dat ook in een Happy Meal gevaar kan schuilen.

Moeder Laura gaf aan de Engelse nieuwszender aan dat ze direct terugging naar de McDonald’s vestiging om met een manager te praten. De fastfoodketen laat in een reactie weten dat het voedselveiligheid hoog in het vaandel heeft staan en dat het bedrijf nadruk legt op kwaliteitscontroles. ,,Zodra we op de hoogte waren van het incident, hebben we een onderzoek geopend naar de leverancier om ervoor te zorgen dat elk product uit dezelfde batch uit de restaurants worden verwijderd’’, aldus een woordvoerder.

De moeder en haar dochter hebben inmiddels excuses gekregen van McDonald’s. Over verdere stappen is nog niets bekend.