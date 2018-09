Opmerkelijk: deze gorilla heeft smetvrees

Als Louis zijn poten vol heeft aan tomaten of andere snacks, loopt hij helemaal recht, net als een mens. Dit doet hij zodat zijn eten en handen schoon blijven, meldt AP. Dit is geen standaard houding, want normaal gesproken leunen ze voorover op hun knokkels.

Volgens conservator Michael Stern hebben medewerkers van de dierentuin een brandslang moeten installeren boven een plas met modder. De 500 pond wegende Louis gebruikt deze vervolgens als een strak touw, om te voorkomen dat hij vies wordt.

Stern meent dat het ’nogal ongewoon’ is voor gorilla’s om er zo bij te lopen.