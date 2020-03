KLM haalt reizigers terug uit Suriname en ABC-eilanden

De Surinaamse regering heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het luchtruim boven Suriname voor een periode 30 dagen gesloten. Het vliegveld van Paramaribo is alleen nog geopend voor urgente en medisch gerelateerde vluchten en voor vrachtvervoer.

KLM heeft om die reden de vluchten naar Suriname van zaterdag en zondag geannuleerd. Vanaf komende maandag vliegt de maatschappij met lege toestellen naar Johan Adolf Pengel International Airport, om passagiers terug te brengen naar Nederland. Dat gebeurt totdat alle passagiers zijn opgehaald, aldus de KLM.

Vanwege de reisbeperkingen op Curaçao worden momenteel vluchten uitgevoerd om reizigers van Curaçao naar Nederland te brengen. De reisbeperkingen werden vrijdag ingevoerd nadat een eerste besmetting op het eiland was geconstateerd. Ook vluchten vanuit andere plekken in Europa naar Curaçao zijn opgeschort. Volgens de autoriteiten op het eiland gaat het om ongeveer twintig vluchten per week uit Nederland, van KLM en TUI.

De vluchten vanuit Bonaire en Aruba verlopen volgens KLM zoals gepland. Vanuit Amsterdam kunnen echter alleen inwoners van de eilanden vliegen naar Bonaire en Aruba.