Nieuwe politiedienst voor beveiligen bedreigde personen

„De laatste drie tot vier jaar is de politie ingehaald door een nieuwe werkelijkheid die niemand voor mogelijk hield”, stelt hij. „Voorheen ging de politie uit van voorspelbaarheid. We namen actie op basis van concrete dreigingsinformatie. Nu is ook voorstelbaarheid een factor. En voorstelbaar is vrijwel alles gebleken. Denk aan de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries.”

Het team wordt niet in het leven geroepen voor de beveiliging van mensen met het allerhoogste dreigings- of beveiligingsniveau, schrijft de Volkskrant, maar om een niveau lager. Het nieuwe onderdeel zal zich bezig gaan houden met bijvoorbeeld Marengo, het megaproces waarbij Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. De leden van het team moeten ontsnappingen en aanslagen tijdens zittingsdagen voorkomen, schrijft de krant. Bovendien moeten zij rechters, officieren van justitie, advocaten en journalisten beschermen.

Bekijk ook: Leger wordt mogelijk ingezet bij Marengoproces

Beveiligen hoofdtaak

Woelders hoopt dat het nieuwe onderdeel waarmee bewaken en beveiligen net als noodhulp en opsporing een hoofdtaak wordt van de politie „voor meer lucht zorgt bij alle collega’s uit de basisteams die het nu als neventaak doen.” Nu worden ongeveer 450 politiemensen uit de zogeheten basisteams ingezet voor beveiligingstaken. Dat zorgt voor gaten in de roosters van die wijkteams.

Voor het nieuwe beveiligingsonderdeel is rond de 100 miljoen euro nodig. Woelders zegt tegen de Volkskrant: ,,We hebben goede hoop dat dit bedrag eind deze maand definitief beschikbaar wordt gesteld in de Voorjaarsnota.” Het opzetten van de nieuwe dienst duurt wel even, onder meer omdat nieuwe politiemensen moeten worden gevonden en opgeleid. En ondertussen blijft de druk op de politie op dit gebied groot, aldus Woelders.

,,Het zijn ingewikkelde tijden, maar voor onze democratische rechtsorde is het essentieel dat de mensen die wij beveiligen zo ongestoord mogelijk kunnen functioneren. Als je dit niet netjes regelt, kunnen megaprocessen eigenlijk niet meer plaatsvinden en hebben we een fors probleem”, aldus Woelders tegen de Volkskrant.