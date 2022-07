Oorlog in Oekraïne Dag 141 van de invasie LIVE | ’De gewone Rus moet nog meer geraakt worden door sancties’

Door Redactie/ANP Kopieer naar clipboard

Een dichte McDonald’s in St. Petersburg, McDonald’s is vertrokken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne Ⓒ ANP / EPA

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu zo’n vierenhalve maand. De afgelopen nacht is weer fel gevochten om de Donbas. Aan beide kanten zouden er verliezen zijn geleden en is er veel schade. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.