Komeet voor het eerst sinds de steentijd weer te zien

De komeet - die bestaat uit steen en ijs - werd afgelopen maart ontdekt door astronomen in Californië en heeft een opvallend groene staart. Die kleur komt doordat de stoffen in de staart reageren op de straling van de zon. Hoewel de komeet uit de verre Oortwolk komt (achter Pluto), schiet hij straks langs op een afstand van 2,5 lichtminuten (zo’n 43 miljoen kilometer) van de aarde.

De komeet is met het blote oog te zien, maar alleen als er weinig tot geen lichtvervuiling is. De komeet is te zien in het noordelijk halfrond, nabij het sterrenbeeld Kleine Beer. Nu maar hopen dat het straks niet bewolkt is.